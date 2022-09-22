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Украина и Франция работают над поставкой новых САУ CAESAR

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 18:51
Украина и Франция работают над поставкой новых САУ CAESAR
Дмитрий Кулеба, фото из Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с французской коллегой Катрин Колонной в Нью-Йорке сообщил, что две страны работают над поставкой новых CAESAR.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"На нашей встрече моя французская коллега министр Колонна и я сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления, и на вкладе Франции в восстановление разрушенных войной регионов Украины", - рассказал Кулеба.

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По его словам, он представил французской коллеге проект "Киевского компакта безопасности".

"Мы также работаем над поставкой новых CAESAR в Украину", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Франция потратит 85 миллионов евро на замену 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине, поскольку после этого ее запасы уменьшились на четверть.

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Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню также заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB.

Темы: ФранцияКулеба Дмитрийоружие
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