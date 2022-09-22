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Украина и Франция работают над поставкой новых САУ CAESAR

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 18:51
Дмитрий Кулеба, фото из Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с французской коллегой Катрин Колонной в Нью-Йорке сообщил, что две страны работают над поставкой новых CAESAR.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"На нашей встрече моя французская коллега министр Колонна и я сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления, и на вкладе Франции в восстановление разрушенных войной регионов Украины", - рассказал Кулеба.

По его словам, он представил французской коллеге проект "Киевского компакта безопасности".

"Мы также работаем над поставкой новых CAESAR в Украину", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Франция потратит 85 миллионов евро на замену 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине, поскольку после этого ее запасы уменьшились на четверть.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню также заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB.

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Темы: ФранцияКулеба Дмитрийоружие
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