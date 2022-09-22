Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни посилили терор на окупованих територіях через "референдуми" – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 19:28
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Російські окупанти посилююють терор на тимчасово окупованих територіях та паспортизацію через планування псевдореферендумів. 

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки".

Деталі: Ворог і надалі завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

За добу противник завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

ВІДЕО ДНЯ

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії. Зокрема, на Сіверському напрямку, на Слобожанському напрямку, на Краматорському напрямку, на Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв населені пункти з артилерії.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

Ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів.

Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого "референдуму" на тимчасово захоплених територіях України.

Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих "виборчих комісій".

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління окупантів, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Теми: Генштабокупаціяреферендум
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації

Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади

Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни

До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов

Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN

Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога біля 5 населених пунктів – Генштаб
Росія вирішила перекинути десантників із Сирії в Україну – Генштаб
Росіяни намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ
Останні новини
10:46
США кілька місяців попереджають Росію про наслідки застосування ядерної зброї - WP
10:45
Партія Орбана хоче провести в Угорщині опитування щодо підтримки санкцій проти РФ
10:40
Інтерес росіян до низькокваліфікованої роботи в Польщі зріс на 600% за два дні, але їх там не чекають
10:40
фотоСБУ викрила хакерів, які "продали" Росії мільйони акаунтів українців
10:28
Британська розвідка: ЗСУ тиснуть на території, які РФ вважає ключовими для своїх цілей
10:27
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Лавриновича та Грищенко
09:51
ЄС вирішив прискорити запровадження обмеження ціни на нафту після погроз Путіна - ЗМІ
09:35
G7 засудила плани Кремля про псевдореферендуми та ядерні погрози, обіцяє санкції
09:34
Втрати росіян перевалили за 56 тисяч: за добу 550 вояк і 18 танків
09:30
"По декілька сіл за день". Звільнення Харківщини очима військових та місцевих
Усі новини...