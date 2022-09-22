Росіяни посилили терор на окупованих територіях через "референдуми" – Генштаб

Російські окупанти посилююють терор на тимчасово окупованих територіях та паспортизацію через планування псевдореферендумів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки".

Деталі: Ворог і надалі завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

За добу противник завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

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На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії. Зокрема, на Сіверському напрямку, на Слобожанському напрямку, на Краматорському напрямку, на Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв населені пункти з артилерії.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

Ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів.

Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого "референдуму" на тимчасово захоплених територіях України.

Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих "виборчих комісій".

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління окупантів, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.