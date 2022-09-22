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Россияне усилили террор на оккупированных территориях из-за "референдумов" – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 22 сентября 2022, 19:28
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Российские оккупанты усиливают террор на временно оккупированных территориях и паспортизацию из-за планирования псевдореферендумов. 

Источник: Генштаб 

Дословно: "Противник сосредоточивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, не прекращает ведение воздушной разведки".

Детали: Враг продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилых домах, терроризируя мирное население. Угроза авиационных и ракетных ударов остается для всей территории Украины.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Пришиб, Спирное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка.

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На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии. В частности, на Северском направлении, на Слобожанском направлении, на Краматорском направлении, на Бахмутском направлении, на Авдеевском направлении.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял населенные пункты из артиллерии.

На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись более 37 населенных пунктов.

Враг пытается удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка домов и психологическое давление на местных жителей.

Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины.

Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российской оккупационной власти, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий".

В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода домов и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о неком "активном участии местных жителей в голосовании".

На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

В течение суток авиация поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БпЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение, в частности, по четырем пунктам управления оккупантов, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

Темы: Генштабоккупацияреферендум
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