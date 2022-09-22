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Глава МВС Німеччини підтримала надання притулку російським дезертирам

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 19:35

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що країна готова приймати дезертирів з російської армії, яким "загрожують суворі репресії".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau, вона сказала газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Російські дезертири, яким загрожують суворі репресії, повинні "як правило" отримати міжнародний захист у Німеччині, заявила Фезер.

Будь-хто, хто виступає проти російського режиму і тому перебуває "у великій небезпеці", може подати заяву на притулок через політичні переслідування, зазначила вона.

За її словами, практика прийняття рішень Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF) вже була відповідним чином скоригована. Однак рішення про надання притулку приймається за оцінки кожного конкретного випадку, яка також включає перевірку безпеки.

Німеччина місяцями приймала критиків російського режиму, яких переслідують і яким погрожують, додала міністерка.

Після того, як Кремль оголосив про призов 300 000 резервістів, багато чоловіків намагалися втекти з Росії в середу. Після цього партнери по коаліції, соціал-демократи і Зелені, закликали приймати російських дезертирів.

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Теми: НімеччинаРосіямобілізація
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