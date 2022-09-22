Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МВД Германии поддержала предоставление убежища российским дезертирам

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 19:35

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что страна готова принимать дезертиров из российской армии, которым "грозят суровые репрессии".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, она сказала газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Российские дезертиры, которым грозят суровые репрессии, должны "как правило" получить международную защиту в Германии, заявила Фезер.

Реклама:

Любой, кто выступает против российского режима и поэтому находится "в большой опасности", может подать заявление на убежище из-за политических преследований, отметила она.

По ее словам, практика принятия решений Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) уже была соответствующим образом скорректирована. Однако решение о предоставлении убежища принимается по оценке каждого конкретного случая, которая также включает проверку безопасности.

Германия месяцами принимала критиков российского режима, которых преследуют и которым угрожают, добавила министр.

ВИДЕО ДНЯ

После того, как Кремль объявил о призыве 300 000 резервистов, многие мужчины пытались бежать из России в среду. После этого партнеры по коалиции, социал-демократы и Зеленые, призвали принимать российских дезертиров.

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн сказал: "Каждый, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень приветствуется в Германии".

Темы: ГерманияРосcиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: