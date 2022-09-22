Глава МВД Германии поддержала предоставление убежища российским дезертирам

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что страна готова принимать дезертиров из российской армии, которым "грозят суровые репрессии".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, она сказала газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Российские дезертиры, которым грозят суровые репрессии, должны "как правило" получить международную защиту в Германии, заявила Фезер.

Любой, кто выступает против российского режима и поэтому находится "в большой опасности", может подать заявление на убежище из-за политических преследований, отметила она.

По ее словам, практика принятия решений Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) уже была соответствующим образом скорректирована. Однако решение о предоставлении убежища принимается по оценке каждого конкретного случая, которая также включает проверку безопасности.

Германия месяцами принимала критиков российского режима, которых преследуют и которым угрожают, добавила министр.

После того, как Кремль объявил о призыве 300 000 резервистов, многие мужчины пытались бежать из России в среду. После этого партнеры по коалиции, социал-демократы и Зеленые, призвали принимать российских дезертиров.

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