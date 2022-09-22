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НАТО засудив плани РФ щодо "референдумів", обіцяє подальшу підтримку України

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 21:05
НАТО засудив плани РФ щодо референдумів, обіцяє подальшу підтримку України
фото Getty Images

Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення "референдумів" на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо план проведення так званих "референдумів" про приєднання до Російської Федерації в українських регіонах, частково контрольованих російськими військовими" - йдеться у заяві.

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НАТО наголошує, що жодне територіальне надбання внаслідок погрози силою або її застосування не може бути визнане законним.

"Союзники не визнають і ніколи не визнають незаконну і нелегітимну анексію Криму Росією.  Фіктивні референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають жодної легітимності і будуть кричущим порушенням Статуту ООН.  Країни-члени НАТО не визнають їх незаконну та нелегітимну анексію.  Ці землі - це Україна.  Ми закликаємо всі держави відкинути кричущі спроби Росії до територіальних загарбань" - заявили в НАТО. 

В Альянсі зазначають, що останні російські рішення, у тому числі про часткову військову мобілізацію, є подальшою ескалацією незаконної війни Росії проти України. Вони також відкинули безвідповідальну ядерну риторику Росії.

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"Росія несе повну відповідальність за війну, за величезні страждання, які її агресія приносить українському народу, а також за ціну війни для неї самої, у тому числі для російського народу, який зараз мобілізується. У руках Росії є можливість покласти край цьому конфлікту. Росія повинна негайно припинити цю війну і вивести свої війська з України" - наголошується в заяві.

Держави-члени НАТО також залишаються рішучими у наданні політичної та практичної підтримки Україні, яка продовжує захищатися від російської агресії.

"НАТО є оборонним Альянсом і продовжуватиме прагнути до миру, безпеки і стабільності в усьому євроатлантичному регіоні. Ми об'єднані, щоб захищати і охороняти кожен дюйм території Альянсу" - додали також в Альянсі.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних "референдумів" на окупованих територіях України та знову пригрозивши застосуванням зброї масового знищення.

Теми: НАТОРосіяреферендум
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