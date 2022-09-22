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НАТО осудил планы РФ по "референдумам", обещает дальнейшую поддержку Украины

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 21:05
фото Getty Images

Североатлантический совет выпустил заявление с осуждением планов проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины и обещанием продолжать оказывать поддержку Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы решительным образом осуждаем план проведения так называемых "референдумов" о присоединении к Российской Федерации в украинских регионах, частично контролируемых российскими военными", - говорится в заявлении.

НАТО отмечает, что ни одно территориальное приобретение в результате угрозы силой или ее применения не может быть признано законным.

"Союзники не признают и никогда не признают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией.  Фиктивные референдумы в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют никакой легитимности и будут вопиющим нарушением Устава ООН.  Страны-члены НАТО не признают их незаконную и нелегитимную аннексию.  Эти земли - это Украина.  Мы призываем все государства отвергнуть вопиющие попытки России к территориальным захватам", - заявили в НАТО. 

В Альянсе отмечают, что последние российские решения, в том числе о частичной военной мобилизации, являются дальнейшей эскалацией незаконной войны России против Украины. Они также отвергли безответственную ядерную риторику России.

"Россия несет полную ответственность за войну, за огромные страдания, которые ее агрессия приносит украинскому народу, а также за цену войны для нее самой, в том числе для русского народа, который сейчас мобилизуется. В руках России есть возможность положить конец этому конфликту. Россия должна немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины" - отмечается в заявлении.

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Государства-члены НАТО также остаются решительными в оказании политической и практической поддержки Украине, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

"НАТО является оборонительным Альянсом и будет продолжать стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе. Мы объединены, чтобы защищать и охранять каждый дюйм территории Альянса" - добавили также в Альянсе.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выбрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и снова пригрозив применением оружия массового уничтожения.

Темы: НАТОРосcияреферендум
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