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НАТО осудил планы РФ по "референдумам", обещает дальнейшую поддержку Украины

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 21:05
НАТО осудил планы РФ по референдумам, обещает дальнейшую поддержку Украины
фото Getty Images

Североатлантический совет выпустил заявление с осуждением планов проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины и обещанием продолжать оказывать поддержку Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы решительным образом осуждаем план проведения так называемых "референдумов" о присоединении к Российской Федерации в украинских регионах, частично контролируемых российскими военными", - говорится в заявлении.

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НАТО отмечает, что ни одно территориальное приобретение в результате угрозы силой или ее применения не может быть признано законным.

"Союзники не признают и никогда не признают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией.  Фиктивные референдумы в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют никакой легитимности и будут вопиющим нарушением Устава ООН.  Страны-члены НАТО не признают их незаконную и нелегитимную аннексию.  Эти земли - это Украина.  Мы призываем все государства отвергнуть вопиющие попытки России к территориальным захватам", - заявили в НАТО. 

В Альянсе отмечают, что последние российские решения, в том числе о частичной военной мобилизации, являются дальнейшей эскалацией незаконной войны России против Украины. Они также отвергли безответственную ядерную риторику России.

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"Россия несет полную ответственность за войну, за огромные страдания, которые ее агрессия приносит украинскому народу, а также за цену войны для нее самой, в том числе для русского народа, который сейчас мобилизуется. В руках России есть возможность положить конец этому конфликту. Россия должна немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины" - отмечается в заявлении.

Государства-члены НАТО также остаются решительными в оказании политической и практической поддержки Украине, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

"НАТО является оборонительным Альянсом и будет продолжать стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе. Мы объединены, чтобы защищать и охранять каждый дюйм территории Альянса" - добавили также в Альянсе.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выбрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и снова пригрозив применением оружия массового уничтожения.

Темы: НАТОРосcияреферендум
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