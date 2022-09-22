Зеленський закликає росіян протестувати: Дітей чиновників РФ на війні не буде, а ваших їм не жаль

Президент Володимир Зеленський закликає росіян протестувати проти влади, якщо вони не хочуть втратити ще більше окупантів на війні. Він запевнив, що дітей російських чиновників на війні не буде, а звичайних цивільних навіть поховати не хочуть.

Джерело: Зеленський наприкінці 211-го дня вторгнення

Пряма мова: "У містах Росії пройшли протести проти мобілізації - нехай і не масові, але вони були. І є. І це показник. Не тільки в Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій у регіонах Росії.

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Ми бачимо, що люди в Дагестані, в Бурятії, в інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть.

Чому, наприклад, дагестанці або хто завгодно повинні гинути на Харківщині або під Донецьком? Та тому, що одна людина в Росії так вирішила - за всіх громадян Росії. Немає іншої причини. Так вона хоче.

Ви вже співучасники всіх цих злочинів, убивств і тортур українців. Тому що ви мовчали. Тому що ви мовчите.

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І зараз для вас час вибору. Для чоловіків у Росії це вибір загинути або жити, стати калікою або зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір - втратити назавжди чоловіків, синів, онуків або все-таки спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини.

Ви тільки вдумайтеся в кількість людей, яких хочуть забрати!

Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч осіб були надруковані й підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення про мобілізацію. Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків - це те головне, про що вони зараз замовчують.

Ми знаємо, що вони братимуть усіх без розбору. Не тільки військових у запасі, а будь-яких чоловіків. Будь-якого, кого так залякають, щоб він боявся ухилятися від війни більше, ніж загинути на війні.

55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за півроку. Десятки тисяч поранені, покалічені. Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в український полон. Це - варіанти для вас, щоб вижити.

Російські матері! Не сумнівайтеся, що діти верхівки вашої держави на війні проти України не опиняться. Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають".

Деталі: Зеленський звернувся до росіян російською мовою, щоб їм було "зрозуміліше".

За його словами, російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання того, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась: "І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян РФ – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що ввійшло в кожен російський дім".

Саме на факт української сили реагує керівництво Росії, яке змінює тактику та намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів.