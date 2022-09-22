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Зеленский призывает россиян протестовать: Детей чиновников РФ на войне не будет, а ваших им не жалко

Алена МазуренкоЧетверг, 22 сентября 2022, 22:13

Президент Владимир Зеленский призывает россиян протестовать против власти, если они не хотят потерять еще больше оккупантов на войне. Он заверил, что детей российских чиновников на войне не будет, а обычных гражданских даже похоронить не хотят. 

Источник: Зеленский в конце 211-го дня вторжения

Прямая речь: "Объясню русским по-русски, что происходит.

В городах России прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России.

Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть.

Почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому, что один человек в России так решил – за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет.

Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите.

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И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека.

Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать!

Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают.

Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. Не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить.

Российские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят".

Детали: По его словам, российское решение о мобилизации - это откровенное признание того, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась: "И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ - это не что-то там на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом".

Именно на факт украинской силы реагирует руководство России, которое меняет тактику и пытается втянуть в войну еще больше российских граждан и ресурсов.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcиямобилизация
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