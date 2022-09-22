Фінляндія поки пускатиме росіян, які тікають від мобілізації

Фінська прикордонна служба поки дозволятиме громадянам Росії, які тікають від мобілізації, оголошеної Володимиром Путіним, перетинати кордон і подаватися на притулок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню EUObserver у четвер повідомив речник прикордонної служби Фінляндії.

"Ми виконуємо міжнародні угоди, які ми підписали, і люди можуть подаватися на притулок у Фінляндії. Якщо говорити загалом, то, звісно, якщо російські громадяни прибувають до Фінляндії та просять про притулок у звичайному порядку, ми зобов’язані розглянути ці заявки", – пояснив він.

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Водночас, якщо політичне керівництво Фінляндії ухвалить відповідне рішення, пропуск росіян, що переховуються від мобілізації, можуть обмежити, додав речник прикордонної служби.

Як повідомлялося, на тлі оголошення мобілізації в РФ міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

Нагадаємо, Латвія, Естонія і Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації. А президент Литви Гітанас Науседа після оголошення часткової мобілізації в РФ закликав росіян "протистояти примусовій участі" у війні проти України.