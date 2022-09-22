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Финляндия пока будет пускать бегущих от мобилизации россиян

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 22:34

Финская пограничная служба пока будет разрешать гражданам России, бегущим от мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, пересекать границу и просить об убежище.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию EUObserver в четверг сообщил представитель пограничной службы Финляндии.

"Мы выполняем международные соглашения, которые мы подписали, и люди могут подаваться на убежище в Финляндии. Если говорить в целом, то, конечно, если российские граждане прибывают в Финляндию и просят убежища в обычном порядке, мы обязаны рассмотреть эти заявки", – объяснил он.

В то же время, если политическое руководство Финляндии примет соответствующее решение, пропуск скрывающихся от мобилизации россиян могут ограничить, добавил спикер пограничной службы.

Как сообщалось, на фоне объявления мобилизации в РФ министр иностранных дел Финляндии заявил, что правительство страны разработает решение по ограничению въезда туристов из России.

Напомним, ЛатвияЭстония и Чехия уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации. А президент Литвы Гитанас Науседа после оглашения частичной мобилизации в РФ призвал россиян "противостоять принудительному участию" в войне против Украины.

Темы: ФинляндияРосcиямобилизациявойна
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