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Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 22:39
Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський не пов’язує можливий кінець режиму Володимира Путіна в Росії з закінченням війни в Україні.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild, відео якого оприлюднено в Telegram Зеленського

Пряма мова на питання, чи закінчиться війна лише тоді, коли режим Путіна впаде: "Я не пов’язую це з кінцем війни. Режим Путіна точно закінчиться. Коли – це вирішує, напевно, народ Росії, у нас впливу на це ніякого немає.

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Але хто замість нього прийде? Питання не в людях, питання в філософії їх режиму, в філософії збереження їх влади, філософії відношення до України. Якщо вони її не змінять, якщо вони не змінять свою доктрину, то неважливо, хто там буде замість нього – молода людина, стара людина, тощо".

Деталі: Журналіст також розповів Зеленському, що минулого тижня запитав президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, чи буде вона рада, якщо Путін помре, а вона відповіла, що ніхто не має радіти чиїйсь смерті. Журналіст запитав, чи погоджується Зеленський із такою думкою.

Пряма мова: "Я з цим не погоджуюсь. У мене до військово-політичного керівництва і до кожного російського військового, який прийшов на нашу землю, інша думка. Вибачте, я їм нічого гарного не бажаю і довгого життя не бажаю. Як тільки вони прийшли сюди, я їм бажаю прибратися з нашої землі, а якщо вони не прибираються, я їм всім бажаю щасливого кінця…

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Для мене не потрібно тут шукати ніякої дипломатії. Я вважаю, що всі люди, починаючи від президента Путіна, закінчуючи його оточенням, включаючи всіх військових, які прийшли на нашу землю… Я всім їм довгого життя не бажаю точно".

Більше деталей: На питання, чи є в нього улюблений жарт про Путіна, Зеленський розсміявся і сказав, що є, але він не готовий його розповісти. "Ви будете сміятися, а в Росії будуть плакати. Я не впевнений, що це доречно. Це називається чорний гумор", - сказав президент.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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