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Зеленский не связывает конец режима Путина с концом войны

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 22:39
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский не связывает возможный конец режима Владимира Путина в России с окончанием войны в Украине.

Источник: Зеленский в интервью немецкому изданию Bild, видео которого обнародовано в Telegram Зеленского

Прямая речь на вопрос, закончится ли война только тогда, когда режим Путина падет: "Я не связываю это с концом войны. Режим Путина точно закончится. Когда – это решает, наверное, народ России, у нас влияния на это никакого нет.

Но кто вместо него придет? Вопрос не в людях, вопрос в философии их режима, в философии сохранения их власти, философии отношения к Украине. Если они ее не изменят, если они не изменят свою доктрину, то неважно, кто там будет вместо него – молодой человек, старый человек и так далее".

Детали: Журналист также рассказал Зеленскому, что на прошлой неделе спросил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, будет ли она рада, если Путин умрет, а она ответила, что никто не должен радоваться чьей-то смерти. Журналист спросил, согласен ли Зеленский с таким мнением.

Прямая речь: "Я с этим не согласен. У меня к военно-политическому руководству и к каждому российскому военному, который пришел на нашу землю, другое мнение. Извините, я им ничего хорошего не желаю и долгой жизни не желаю. Как только они пришли сюда, я им желаю убраться с нашей земли, а если они не убираются, я им всем желаю счастливого конца...

Для меня не нужно здесь искать никакой дипломатии. Я считаю, что все люди, начиная от президента Путина, заканчивая его окружением, включая всех военных, которые пришли на нашу землю... Я всем им долгой жизни не желаю точно".

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Больше деталей: На вопрос, есть ли у него любимая шутка о Путине, Зеленский рассмеялся и сказал, что есть, но он не готов ее рассказать. "Вы будете смеяться, а в России будут плакать. Я не уверен, что это уместно. Это называется черный юмор", - сказал президент.

Темы: ЗеленскийПутинвойна
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