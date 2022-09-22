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Зеленський – до Німеччини: ви незалежна держава, не хочете давати танки – без образ

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 23:02

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина має самостійно ухвалювати рішення про передання Україні бойових танків та іншої броньованої техніки, а не орієнтуватися на інші держави, як-от США.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Зеленський сказав в інтерв’ю Bild, повну версію якого виклав у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що передача Україні танків та іншої бронетехніки не поставить крапку в повномасштабній війні – "це питання виживання українців", оскільки "без протиповітряної оборони і без танків буде гинути більше людей".

"Багато точиться навколо того, що спочатку нехай США дадуть Abrams і покажуть відкриті двері танків, що вони передають Україні танки – і тоді Німеччина та інші держави підключаться. Я хочу просто звернутися до Німеччини й сказати: ви не залежні від будь-якої держави", – підкреслив Зеленський.

"Якщо ви готові зберегти життя нашим українцям (бо це про збереження життів) – будь-яка броньована техніка, включно з цими танками – ми захищаємо свою землю, тож дайте нам, не залежте, ви незалежна держава!" – додав він.

"Якщо ви не хочете нам дати (танки і бронетехніку), послухайте, без образ, ви самостійна держава – так не давайте, але не пробуйте говорити: спочатку Америка, потім Німеччина, потім буде Польща. Не треба. Кожен повинен відповідати за себе", – сказав глава держави.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

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А за словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Теми: НімеччинаУкраїнаЗеленськийзброя
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