Зеленский – Германии: вы независимое государство, не хотите давать танки – без обид

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства, такие как США.

Как сообщает Европейская правда, такое Зеленский сказал в интервью Bild, полную версию которого вызложил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что передача Украине танков и другой бронетехники не поставит точку в полномасштабной войне – "это вопрос выживания украинцев", поскольку "без противовоздушной обороны и без танков будет гибнуть больше людей".

"Многое идет вокруг того, что сначала пусть США дадут Abrams и покажут открытую дверь танков, которую они передают Украине танки – и тогда Германия и другие государства подключатся. Я хочу просто обратиться к Германии и сказать: вы не зависимы от любого государства" , – подчеркнул Зеленский.

"Если вы готовы сохранить жизнь нашим украинцам (ибо это о сохранении жизней) – любая бронированная техника, включая эти танки – мы защищаем свою землю, так что дайте нам, не зависьте, вы независимое государство!" – добавил он.

"Если вы не хотите нам дать (танки и бронетехнику), послушайте, без обид, вы самостоятельное государство – так не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя" , – сказал глава государства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками.

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А по словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.