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Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 23:34
Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади
СБУ, фото Радіо Свобода

Ексгенерал-майора СБУ Олександра Третяка заочно засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за заклики до захоплення державної влади у 2015 році.

Джерело: Офіс генпрокурора, Єдиний державний реєстр судових рішень, розшукові обліки МВС

Деталі: Колишнього генерал-майора СБУ визнано винним у розповсюдженні з використанням засобів масової інформації матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Дослівно Офіс генпрокурора: "Прокурори у суді довели, що ексспівробітник Служби безпеки України перейшов на сторону незаконно створеної окупаційної влади "ДНР".

У листопаді 2015 року засуджений, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Донецьк, діючи на виконання попередніх домовленостей з представниками так званого "МГБ ДНР", взяв участь у зйомці відеоролику на фоні їхньої символіки. Він особисто закликав до припинення існування чинної влади в Україні, а також боротьби проти неї із застосуванням всіх можливостей. В той же день цей відеоролик було розповсюджено в мережі Інтернет".

Більше деталей: В Офісі генпрокурора не називають імені засудженого, а також не вказують, що розслідування було заочним.

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Однак описана фабула справи точно співпадає зі справою, де підозрюваним був колишній генерал-майор СБУ Олександр Третяк.

Згідно з ухвалою суду від 2017 року, приблизно в листопаді 2015 р. він, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, "вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням представниками т.зв. "Міністерства державної безпеки ДНР" з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні шляхом створення та розповсюдження з використанням засобів масової інформації, у тому числі мережі Інтернет, матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні".

29 листопада Третяк взяв безпосередню участь у зйомці відеоролику на фоні символіки т.зв. "МГБ ДНР", в якому особисто проголосив заклики до припинення існування чинної влади в Україні, боротьби проти неї, застосування всіх можливостей заради зміни діючої (незаконної) влади на владу, обрану народом у законний спосіб. Того ж дня цей ролик було розповсюджено в Інтернет.

В тій же ухвалі йшлося, що Третяк, імовірно, перебуває на окупованій території Донеччини, щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

На сайті МВС Третяк досі вказаний як особа, яка перебуває в розшуку за статтею 109, ч. 3 (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації).

Теми: СБУсуд
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