Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к 5 годам заключения: призывал к свержению власти

"Украинская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 23:34
Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к 5 годам заключения: призывал к свержению власти
СБУ, фото Радио Свобода

Экс-генерал-майора СБУ Александра Третьяка заочно приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к захвату государственной власти в 2015 году.

Источник: Офис генпрокурора, Единый государственный реестр судебных решений, розыскные реестры МВД

Детали: Бывший генерал-майор СБУ признан виновным в распространении с использованием средств массовой информации материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 УК Украины). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Реклама:

Дословно Офис генпрокурора: "Прокуроры в суде доказали, что экс-сотрудник Службы безопасности Украины перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР".

В ноябре 2015 года осужденный, находясь на временно оккупированной территории г. Донецк, действуя во исполнение предварительных договоренностей с представителями так называемого "МГБ ДНР", принял участие в съемке видеоролика на фоне их символики. Он лично призвал к прекращению существования действующей власти в Украине, а также борьбы против нее с применением всех возможностей. В тот же день этот видеоролик был распространен в сети Интернет".

Больше деталей: В Офисе генпрокурора не называют имени осужденного, а также не указывают, что расследование было заочным.

ВИДЕО ДНЯ

Однако описанная фабула дела точно совпадает с делом, где подозреваемым был бывший генерал-майор СБУ Александр Третьяк.

Согласно постановлению суда от 2017 года, примерно в ноябре 2015 г. он, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, "вступил в преступный сговор с неустановленными досудебным расследованием представителями т.н. "Министерства государственной безопасности ДНР" с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине путем создания и распространения с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет, материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине".

29 ноября Третьяк принял непосредственное участие в съемке видеоролика на фоне символики т.н. "МГБ ДНР", в котором лично провозгласил призывы к прекращению существования действующей власти в Украине, борьбе против нее, применению всех возможностей ради смены действующей (незаконной) власти на власть, избранную народом законным способом. В тот же день этот ролик был распространен в Интернет.

В том же постановлении говорилось, что Третьяк, вероятно, находится на оккупированной территории Донецкой области, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование.

На сайте МВД Третьяк до сих пор указан как лицо, находящееся в розыске по статье 109, ч. 3 (Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации).

Темы: СБУсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
СБУ
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: