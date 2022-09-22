Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к 5 годам заключения: призывал к свержению власти

Экс-генерал-майора СБУ Александра Третьяка заочно приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к захвату государственной власти в 2015 году.

Источник: Офис генпрокурора, Единый государственный реестр судебных решений, розыскные реестры МВД

Детали: Бывший генерал-майор СБУ признан виновным в распространении с использованием средств массовой информации материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 УК Украины). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Дословно Офис генпрокурора: "Прокуроры в суде доказали, что экс-сотрудник Службы безопасности Украины перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР".

В ноябре 2015 года осужденный, находясь на временно оккупированной территории г. Донецк, действуя во исполнение предварительных договоренностей с представителями так называемого "МГБ ДНР", принял участие в съемке видеоролика на фоне их символики. Он лично призвал к прекращению существования действующей власти в Украине, а также борьбы против нее с применением всех возможностей. В тот же день этот видеоролик был распространен в сети Интернет".

Больше деталей: В Офисе генпрокурора не называют имени осужденного, а также не указывают, что расследование было заочным.

Однако описанная фабула дела точно совпадает с делом, где подозреваемым был бывший генерал-майор СБУ Александр Третьяк.

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Согласно постановлению суда от 2017 года, примерно в ноябре 2015 г. он, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, "вступил в преступный сговор с неустановленными досудебным расследованием представителями т.н. "Министерства государственной безопасности ДНР" с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине путем создания и распространения с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет, материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине".

29 ноября Третьяк принял непосредственное участие в съемке видеоролика на фоне символики т.н. "МГБ ДНР", в котором лично провозгласил призывы к прекращению существования действующей власти в Украине, борьбе против нее, применению всех возможностей ради смены действующей (незаконной) власти на власть, избранную народом законным способом. В тот же день этот ролик был распространен в Интернет.

В том же постановлении говорилось, что Третьяк, вероятно, находится на оккупированной территории Донецкой области, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование.

На сайте МВД Третьяк до сих пор указан как лицо, находящееся в розыске по статье 109, ч. 3 (Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации).