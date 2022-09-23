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Сумська область: Було 130 прильотів від росіян, поранені четверо людей

Анастасія КалатурП'ятниця, 23 вересня 2022, 01:29
ФОТО: GETTY

За день 22 вересня росіяни 11 разів обстріляли Сумщину, четверо цивільних поранені.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Як повідомляється, під вогнем опинилися Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська громади.

Пошкоджені два десятки будинків та 7 автобомілей. Також пошкоджено два підприємства, школа, садочок та сільський будинок культури. Уламками російських снарядів вбило курей. У громадах були пошкоджені лінії електропередач, але наразі електропостачання відновили.

Зафіксовано близько 130 прильотів.

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Теми: Сумська областьвійна
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