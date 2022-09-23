Сумская область: Было 130 прилетов от россиян, ранены четыре человека

За день 22 сентября россияне 11 раз обстреляли Сумщину, четверо гражданских ранены.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Как сообщается, под огнем оказались Шалигинская, Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская и Миропольская громады.

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Повреждены два десятка домов и 7 автобомилей. Также повреждены два предприятия, школа, садик и сельский дом культуры. Обломками российских снарядов убило кур. В громадах были повреждены линии электропередач, но сейчас электроснабжение восстановили.

Зафиксировано около 130 прилетов.