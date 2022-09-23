Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумская область: Было 130 прилетов от россиян, ранены четыре человека

Анастасия КалатурПятница, 23 сентября 2022, 01:29
Сумская область: Было 130 прилетов от россиян, ранены четыре человека
ФОТО: GETTY

За день 22 сентября россияне 11 раз обстреляли Сумщину, четверо гражданских ранены.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Как сообщается, под огнем оказались Шалигинская, Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская и Миропольская громады.

Реклама:

Повреждены два десятка домов и 7 автобомилей. Также повреждены два предприятия, школа, садик и сельский дом культуры. Обломками российских снарядов убило кур. В громадах были повреждены линии электропередач, но сейчас электроснабжение восстановили.

Зафиксировано около 130 прилетов.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: