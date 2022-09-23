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У США виявили шахрайство на понад 45 млрд доларів на програмі допомоги під час пандемії

Анастасія КалатурП'ятниця, 23 вересня 2022, 02:25
У США виявили шахрайство на понад 45 млрд доларів на програмі допомоги під час пандемії
ФОТО: GETTY

Шахраї, ймовірно, вкрали 45,6 мільярда доларів із програми страхування з безробіття США під час пандемії COVID-19, використавши чужі номери соціального страхування.

Джерело: Reuters, WP з посиланням на звіт Міністерства праці США

Деталі: Рік тому було виявлено майже 16 млрд доларів потенційного шахрайства, але згодом, як зазначається у звіті, виявлено "збільшення на 29,6 млрд доларів потенційно шахрайських виплат".

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Шахраї, як стверджується, одночасно подали заяви щодо безробіття на мільярди доларів в багатьох штатах, а деякі з них отримали допомогу, використовуючи особистості померлих людей і ув'язнених, які не мали права на отримання допомоги. Вони також використовували підозрілі електронні листи, які було важко відстежити.

Зокрема, 205 766 номерів соціального страхування померлих людей було використано для подачі заяв на отримання допомоги.

Офіційні особи попередили, що облік все ще може бути неповним, адже вони   не змогли отримати доступ до більш оновлених федеральних даних про ув’язнених від Міністерства юстиції і визнали, що зосередили свій звіт лише на сферах "високого ризику" для шахрайства. 

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Ці два фактори підвищують ризик, що найближчими місяцями посадовці зможуть виявити додаткові крадіжки на мільярди доларів.

Міністерство юстиції порушило понад 1000 справ про злочини, пов'язані з виплатою допомоги з безробіття під час пандемії.

Програма допомоги безробітним у США почала діяти 2020 року в перші дні спалаху коронавірусу. Як пише WP, щотижневі виплати допомогли понад 57 мільйонам сімей лише за перші п’ять місяців кризи — але програма швидко стала спокусливою мішенню для злочинців.

На початку цього тижня федеральна прокуратура висунула звинувачення 47 обвинуваченим в іншій схемі, спрямованій на програму безкоштовного харчування нужденних дітей - організація Feeding Our Future нібито вкрала понад 250 млн доларів із програми харчування. Міністерство юстиції охарактеризувало це як найбільшу на сьогодні справу про шахрайство, пов'язану з допомогою в боротьбі з коронавірусом.

З початку пандемії влада розпочала близько 190 тисяч розслідувань щодо шахрайства зі страхуванням на випадок безробіття.

Теми: СШАкорупція
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