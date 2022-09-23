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В США обнаружили мошенничество на более 45 млрд долларов на программе помощи во время пандемии

Анастасия КалатурПятница, 23 сентября 2022, 02:25
ФОТО: GETTY

Мошенники, вероятно, украли 45,6 миллиарда долларов из программы страхования по безработице США во время пандемии COVID-19, использовав чужие номера социального страхования.

Источник: Reuters, WP со ссылкой на отчет Министерства труда США

Детали: Год назад было обнаружено почти 16 млрд долларов потенциального мошенничества, но впоследствии, как отмечается в отчете, обнаружено "увеличение на 29,6 млрд долларов потенциально мошеннических выплат".

Мошенники, как утверждается, одновременно подали заявления о безработице на миллиарды долларов во многих штатах, а некоторые из них получили пособие, используя личности умерших людей и заключенных, которые не имели права на получение пособия. Они также использовали подозрительные электронные письма, которые было трудно отследить.

В частности, 205 766 номеров социального страхования умерших людей были использованы для подачи заявлений на получение помощи.

Официальные лица предупредили, что учет все еще может быть неполным, ведь они не смогли получить доступ к более обновленным федеральным данным о заключенных от Министерства юстиции и признали, что сосредоточили свой отчет только на сферах "высокого риска" для мошенничества. 

Эти два фактора повышают риск, что в ближайшие месяцы чиновники смогут обнаружить дополнительные кражи на миллиарды долларов.

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Министерство юстиции возбудило более 1000 дел о преступлениях, связанных с выплатой пособий по безработице во время пандемии.

Программа помощи безработным в США начала действовать в 2020 году в первые дни вспышки коронавируса. Как пишет WP, еженедельные выплаты помогли более 57 миллионам семей только за первые пять месяцев кризиса - но программа быстро стала соблазнительной мишенью для преступников.

В начале этой недели федеральная прокуратура предъявила обвинения 47 обвиняемым в другой схеме, направленной на программу бесплатного питания нуждающихся детей - организация Feeding Our Future якобы украла более 250 млн долларов из программы питания. Министерство юстиции охарактеризовало это как крупнейшее на сегодня дело о мошенничестве, связанном с помощью в борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии власти начали около 190 тысяч расследований по мошенничеству со страхованием на случай безработицы.

Темы: СШАкоррупция
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