ОК "Південь": ЗСУ завадили росіянам перекинути колону техніки по Каховському мосту
ЗСУ зупинили спробу росіян з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Зазначається, що наші війська зупинили ворога контрольним вогневим ураженням.
Втрати ворога:
- 18 росіян;
- 3 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С;
- 2 танки;
- 2 одиниці іншої авто-бронетехніки.
Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Уразили 2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередки сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, склад з боєприпасами в Бериславському районі.
Наша авіація завдала 13 ударів по ворогу, силами ППО в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе.
Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, росіяни завдали 5 авіаційних і ракетний удар.