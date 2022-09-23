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ОК "Південь": ЗСУ завадили росіянам перекинути колону техніки по Каховському мосту

Анастасія КалатурП'ятниця, 23 вересня 2022, 04:11
ОК Південь: ЗСУ завадили росіянам перекинути колону техніки по Каховському мосту
ФОТО: GETTY

ЗСУ зупинили спробу росіян з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наші війська зупинили ворога контрольним вогневим ураженням.

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Втрати ворога:

  • 18 росіян;
  • 3 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С;
  • 2 танки;
  • 2 одиниці іншої авто-бронетехніки.

Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Уразили 2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередки сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, склад з боєприпасами в Бериславському районі.

ВІДЕО ДНЯ

Наша авіація завдала 13 ударів по ворогу, силами ППО в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе.

Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, росіяни завдали 5 авіаційних і ракетний удар.

Теми: війнаЗбройні силиРосіяХерсонська область
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