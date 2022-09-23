ОК "Юг": ВСУ помешали россиянам перебросить колонну техники по Каховскому мосту
ВСУ остановили попытку россиян с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Отмечается, что наши войска остановили врага контрольным огневым поражением.
Потери врага:
- 18 россиян;
- 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С;
- 2 танка;
- 2 единицы другой авто-бронетехники.
Подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе Львового.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поразили 2 пункта управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 очага сил и техники в Херсонском и Каховском районах, склад с боеприпасами в Бериславском районе.
Наша авиация нанесла 13 ударов по врагу, силами ПВО в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе.
В течение дня по нашим позициям и населенным пунктам вдоль линии фронта и глубже, в тылу, россияне нанесли 5 авиационных и ракетный удар.