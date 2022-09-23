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ОК "Юг": ВСУ помешали россиянам перебросить колонну техники по Каховскому мосту

Анастасия КалатурПятница, 23 сентября 2022, 04:11
ОК Юг: ВСУ помешали россиянам перебросить колонну техники по Каховскому мосту
ФОТО: GETTY

ВСУ остановили попытку россиян с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что наши войска остановили врага контрольным огневым поражением.

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Потери врага:

  • 18 россиян;
  • 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С;
  • 2 танка;
  • 2 единицы другой авто-бронетехники.

Подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе Львового.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поразили 2 пункта управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 очага сил и техники в Херсонском и Каховском районах, склад с боеприпасами в Бериславском районе.

ВИДЕО ДНЯ

Наша авиация нанесла 13 ударов по врагу, силами ПВО в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе.

В течение дня по нашим позициям и населенным пунктам вдоль линии фронта и глубже, в тылу, россияне нанесли 5 авиационных и ракетный удар.

Темы: войнаВооруженные силыРосcияХерсонская область
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