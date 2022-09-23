США і Німеччина баряться з наданням сучасних танків Україні через логістику — Politico

США та Німеччина зволікають із наданням сучасних танків M-1 Abrams та Leopard через проблеми, пов’язані з обслуговуванням та логістичною підтримкою.

Джерело: джерела Politico

Дослівно: "Більш сучасні танки M-1 Abrams американського виробництва і Leopard німецького виробництва стануть потужним ударом, який допоможе українським військам захопити й утримати більше території, порівняно зі старими радянськими танками, якими вони користуються нині, кажуть експерти та українські радники.

Однак, за словами американських чиновників, українських радників і помічників у Конгресі, вищі посадові особи з питань національної безпеки обох країн не наважуються надати танки, почасти через проблеми, пов'язані з навчанням і логістикою".

Деталі: Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, сказав, що танки західного зразка значно поліпшать сили України, але необхідна підготовка і логістичний хвіст - дивізіон М-1 може споживати до 600 тисяч галонів палива на день - можуть завадити просуванню України.

Наприклад, M-1 являють собою зовсім іншу систему, ніж танки радянської епохи, якими нині користується Україна, і потребують значного технічного обслуговування та логістичної підтримки. Одне з джерел повідомило, що це досить складне завдання - доставити Україні не тільки танки американського виробництва, а й запчастини для їх обслуговування, оскільки "ви ж не хочете дати їм щось, що зламається, у чого закінчиться бензин, і вони не зможуть його заправити".

За словами чиновника, для бойових дій Leopard можуть підійти більше, оскільки вони схожі на танки, якими вже користується Україна, і потребують менше палива, ніж "Абрамси". Однак Німеччина неодноразово відхиляла прохання України про надання танків, а міністр оборони Христина Ламбрехт нещодавно заявила, що Берлін домовився з партнерами з НАТО не робити таких дій "в односторонньому порядку".

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Як пише Politico, ця суперечка про танки - остання сутичка в суперечці з приводу озброєнь між Заходом і Україною. На кожному етапі США місяцями вагалися, перш ніж надати ту чи іншу зброю - спершу протиповітряні ракети Stinger, потім високомобільні артилерійські ракетні системи - побоюючись, що вони стануть "червоною лінією", яка може спровокувати Росію на нову ескалацію, а потім міняли свою думку та передавали зброю в міру розвитку війни та зміни потреб на полі бою.

Запит Києва на танки західного зразка був зроблений до останнього контрнаступу і відходу Росії з більшої частини східної України. Але протягом останніх двох тижнів високопоставлені американські чиновники обговорювали з європейськими союзниками, включно з Німеччиною, можливість відправки танків для участі в боях. Запит набув нової актуальності після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив, що він мобілізує 300 тисяч додаткових військ для війни в Україні, що є значною ескалацією кампанії.