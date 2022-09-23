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США и Германия медлят с предоставлением современных танков Украине из-за логистики — Politico

Анастасия КалатурПятница, 23 сентября 2022, 05:49
ФОТО: GETTY

США и Германия медлят с предоставлением современных танков M-1 Abrams и Leopard из-за проблем, связанных с обслуживанием и логистической поддержкой.

Источник: источники Politico

Дословно: "Более современные танки M-1 Abrams американского производства и Leopard немецкого производства станут мощным ударом, который поможет украинским войскам захватить и удержать больше территории, по сравнению со старыми советскими танками, которыми они пользуются сейчас, говорят эксперты и украинские советники.

Однако, по словам американских чиновников, украинских советников и помощников в Конгрессе, высшие должностные лица по вопросам национальной безопасности обеих стран не решаются предоставить танки, отчасти из-за проблем, связанных с обучением и логистикой".

Детали: Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, сказал, что танки западного образца значительно улучшат силы Украины, но необходимая подготовка и логистический хвост - дивизион М-1 может потреблять до 600 тысяч галлонов топлива в день - могут помешать продвижению Украины.

Например, M-1 представляют собой совсем другую систему, чем танки советской эпохи, которыми сейчас пользуется Украина, и требуют значительного технического обслуживания и логистической поддержки. Один из источников сообщил, что это достаточно сложная задача - доставить Украине не только танки американского производства, но и запчасти для их обслуживания, поскольку "вы же не хотите дать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, и они не смогут его заправить".

По словам чиновника, для боевых действий Leopard могут подойти больше, поскольку они похожи на танки, которыми уже пользуется Украина, и требуют меньше топлива, чем "Абрамсы". Однако Германия неоднократно отклоняла просьбы Украины о предоставлении танков, а министр обороны Кристина Ламбрехт недавно заявила, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предпринимать таких действий "в одностороннем порядке".

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Как пишет Politico, этот спор о танках - последняя стычка в споре по поводу вооружений между Западом и Украиной. На каждом этапе США месяцами колебались, прежде чем предоставить то или иное оружие - сперва противовоздушные ракеты Stinger, затем высокомобильные артиллерийские ракетные системы - опасаясь, что они станут "красной линией", которая может спровоцировать Россию на новую эскалацию, а затем меняли свое мнение и передавали оружие по мере развития войны и изменения потребностей на поле боя.

Запрос Киева на танки западного образца был сделан до последнего контрнаступления и ухода России с большей части восточной Украины. Но в течение последних двух недель высокопоставленные американские чиновники обсуждали с европейскими союзниками, включая Германию, возможность отправки танков для участия в боях. Запрос приобрел новую актуальность после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что он мобилизует 300 тысяч дополнительных войск для войны в Украине, что является значительной эскалацией кампании.

Темы: СШАГерманияоружие
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