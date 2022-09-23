Обстріли Донеччини: за добу росіяни вбили 7 мирних мешканців

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу в області від обстрілів окупантів загинуло 7 мирних мешканців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Деталі: За його даними, за 22 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Часовому Яру та 1 у Кліщіївці. Ще 17 людей отримали поранення.

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Глава ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У розбитій росіянами 9-поверхівці у Торецьку врятували 19 людей, серед яких двоє дітей.

Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в четвер ввечері. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи.

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Кириленко відзначив, що значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10.

Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована.

Глава ОВА закликав людей евакуюватися.