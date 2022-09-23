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Обстрелы Донетчины: за сутки россияне убили 7 мирных жителей

Алена МазуренкоПятница, 23 сентября 2022, 09:19
Обстрелы Донетчины: за сутки россияне убили 7 мирных жителей

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в области от обстрелов оккупантов погибло 7 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Детали: По его данным, за 22 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Часовом Яру и 1 в Клещеевке. Еще 17 человек получили ранения.

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Глава ОВА отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В разбитой россиянами 9-этажке в Торецке спасли 19 человек, среди которых двое детей.

Россияне ударили ракетой по жилому дому вчера вечером. От удара в одном из подъездов обвалились плиты перекрытия с 9 по 7 этажи.

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Кириленко отметил, что значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жителей дома эвакуировалось: из 53 квартир заселенными оставались 10.

Поэтому последствия такого тяжелого удара можно считать легкими: лишь один человек травмирован.

Глава ОВА призвал людей эвакуироваться.

 
 

Темы: Донецкая областьубийствооккупация
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