Втрати росіян перевалили за 56 тисяч: за добу 550 вояк і 18 танків
П'ятниця, 23 вересня 2022, 09:34
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 56 060 солдатів, 2 254 танків та 4 796 бойових броньованих машини.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 254 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 796 (+20) од,
- артилерійських систем – 1 355 (+14) од,
- РСЗВ – 326 (+8) од,
- засобів ППО ‒ 170 (+1) од,
- літаків – 254 (+1) од,
- гелікоптерів – 219 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),
- крилатих ракет ‒ 240 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 126 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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