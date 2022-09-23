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Втрати росіян перевалили за 56 тисяч: за добу 550 вояк і 18 танків

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 вересня 2022, 09:34
фото: Генштаб

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 56 060 солдатів, 2 254 танків та 4 796 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 254 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 796 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1 355 (+14) од,
  • РСЗВ – 326 (+8) од,
  • засобів ППО ‒ 170 (+1) од,
  • літаків – 254 (+1) од,
  • гелікоптерів – 219 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 240 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29) од,
  • спеціальної техніки ‒ 126 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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Теми: РосіявійнаЗбройні силиокупація
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