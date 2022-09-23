Потери россиян перевалили за 56 тысяч: за сутки 550 вояк и 18 танков
Пятница, 23 сентября 2022, 09:34
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 56 060 солдат, 2 254 танков и 4 796 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 56 060 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 2 254 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 4 796 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 1 355 (+14) ед,
- РСЗО - 326 (+8) ед,
- средств ПВО - 170 (+1) ед,
- самолетов - 254 (+1) ед,
- вертолетов - 219 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 950 (+9),
- крылатых ракет - 240 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 659 (+29) ед,
- специальной техники - 126 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
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