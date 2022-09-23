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Потери россиян перевалили за 56 тысяч: за сутки 550 вояк и 18 танков

Алена МазуренкоПятница, 23 сентября 2022, 09:34
Потери россиян перевалили за 56 тысяч: за сутки 550 вояк и 18 танков
фото: Генштаб

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 56 060 солдат, 2 254 танков и 4 796 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 56 060 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 2 254 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 796 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 1 355 (+14) ед,
  • РСЗО - 326 (+8) ед,
  • средств ПВО - 170 (+1) ед,
  • самолетов - 254 (+1) ед,
  • вертолетов - 219 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 950 (+9),
  • крылатых ракет - 240 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 659 (+29) ед,
  • специальной техники - 126 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силыоккупация
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