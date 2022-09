Британська розвідка: ЗСУ тиснуть на території, які РФ вважає ключовими для своїх цілей

Британська розвідка зазначає, що ситуація на полі бою загалом залишається складною, але зараз Збройні сили України тиснуть на ті території, які РФ вважає дуже важливими для своїх воєнних цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 23 вересня.

В останні три дні, зазначають у ньому, українці закріпили плацдарми на східному березі Осколу на Харківщині - хоча раніше сили РФ сподівалися зробити річку частиною своєї нової лінії оборони на рубежах, куди відійшли після успішного контрнаступу ЗСУ.

На Донеччині ЗСУ продовжують атаки в районі Лиману, який російські війська захопили у травні.

"Ситуація на полі бою залишається складною, але зараз Україна тисне на тих територіях, які Росія вважає дуже важливими для своїх воєнних цілей", - зазначають в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Bot9jAVNWg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KK1twWxR5k