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Британская разведка: ВСУ наступают на территории, которые РФ считает ключевыми для своих целей

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 10:28

Британская разведка отмечает, что ситуация на поле боя в целом остается сложной, но сейчас Вооруженные силы Украины наступают на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре за 23 сентября.

В последние три дня, отмечают в обзоре, украинцы закрепили плацдармы на восточном берегу Оскола на Харьковщине - хотя ранее силы РФ надеялись сделать реку частью своей новой линии обороны на рубежах, куда отошли после успешного контрнаступления ВСУ.

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В Донецкой области ВСУ продолжают атаки в районе Лимана, который российские войска захватили в мае. 

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина давит на тех территориях, которые Россия считает очень важными для своих военных целей", - отмечают в обзоре.

В обзоре за 22 сентября прогнозировали, что Россию ждут логистические и организационные проблемы во время анонсированной мобилизации.

Темы: войнаВооруженные силыРосcияразведка
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