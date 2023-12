Британская разведка: ВСУ наступают на территории, которые РФ считает ключевыми для своих целей

Британская разведка отмечает, что ситуация на поле боя в целом остается сложной, но сейчас Вооруженные силы Украины наступают на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре за 23 сентября.

В последние три дня, отмечают в обзоре, украинцы закрепили плацдармы на восточном берегу Оскола на Харьковщине - хотя ранее силы РФ надеялись сделать реку частью своей новой линии обороны на рубежах, куда отошли после успешного контрнаступления ВСУ.

В Донецкой области ВСУ продолжают атаки в районе Лимана, который российские войска захватили в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина давит на тех территориях, которые Россия считает очень важными для своих военных целей", - отмечают в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Bot9jAVNWg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KK1twWxR5k