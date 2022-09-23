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СБУ викрила хакерів, які "продали" мільйони акаунтів українців Росії

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 10:40
СБУ викрила хакерів, які продали мільйони акаунтів українців Росії
Обшук, фото СБУ

СБУ нейтралізувала у Львові хакерське угруповання, яке зламало майже 30 млн акаунтів та "продало" російським пропагандистам інформацію для створення "фейків". 

Джерело: пресслужба Служби безпеки України 

Деталі: За інформацією спецслужби, угруповання складалося з кількох хакерів та діяло у Львові. Вони отримали доступ до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення. Вони продавали конфіденційну інформацію українців та жителів країн ЄС через платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в Україні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney. 

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Зокрема, їхніми "оптовими клієнтами" були російські пропагандисти, які використовували дані українців та іноземців для публікації "фейків" про події на фронті та створення панічних настроїв для дестабілізації ситуації в країнах. Крім того, для поширення дезінформації зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей.

За попередніми даними, таким чином хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали "прибуток" у розмірі майже 14 млн грн. Правоохоронці вилучили під час обшуків жорсткі магнітні диски з персональними даними, комп’ютери, телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами.

 

Організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України. До відповідальності планують притягти інших учасників. 

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Теми: СБУхакериЛьвівРосія
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