СБУ викрила хакерів, які "продали" мільйони акаунтів українців Росії

СБУ нейтралізувала у Львові хакерське угруповання, яке зламало майже 30 млн акаунтів та "продало" російським пропагандистам інформацію для створення "фейків".

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За інформацією спецслужби, угруповання складалося з кількох хакерів та діяло у Львові. Вони отримали доступ до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення. Вони продавали конфіденційну інформацію українців та жителів країн ЄС через платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в Україні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.

Зокрема, їхніми "оптовими клієнтами" були російські пропагандисти, які використовували дані українців та іноземців для публікації "фейків" про події на фронті та створення панічних настроїв для дестабілізації ситуації в країнах. Крім того, для поширення дезінформації зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей.

За попередніми даними, таким чином хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали "прибуток" у розмірі майже 14 млн грн. Правоохоронці вилучили під час обшуків жорсткі магнітні диски з персональними даними, комп’ютери, телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом) Кримінального кодексу України. До відповідальності планують притягти інших учасників.