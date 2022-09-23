СБУ разоблачила хакеров, которые "продали" миллионы аккаунтов украинцев России

Служба безопасности Украины нейтрализовала во Львове хакерскую группировку, которая взломала почти 30 млн аккаунтов и "продала" российским пропагандистам информацию для создания "фейков".

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: По информации спецслужбы, группировка состояла из нескольких хакеров и действовала во Львове. Они получили доступ к чужим аккаунтам через вредоносное программное обеспечение. Хакеры продавали конфиденциальную информацию украинцев и жителей стран ЕС через платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в Украине платежные системы ЮМопеу, Qiwi и WebMoney.

В частности, их "оптовыми клиентами" были российские пропагандисты, которые использовали данные украинцев и иностранцев для публикации "фейков" о событиях на фронте и создания панических настроений для дестабилизации ситуации в странах. Кроме того, для распространения дезинформации взломанные аккаунты использовали якобы от имени рядовых людей.

По предварительным данным, таким образом продали около 30 млн аккаунтов и получили "прибыль" в размере почти 14 млн грн. Правоохранители изъяли во время обысков жесткие магнитные диски с персональными данными, компьютерную технику, телефоны, сим-карты и флеш-накопители с доказательствами.

Организатору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины. К ответственности планируют привлечь других участников.