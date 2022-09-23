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Зеленський: Щоб скінчилась війна, треба вправити мозок керівництву РФ

Євген КізіловП'ятниця, 23 вересня 2022, 11:40
Володимир Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що хтось має "вправити мозок" військово-політичному керівництву Росії, щоб війна закінчилась раніше, ніж в РФ закінчаться мобілізовані військові.

Джерело: Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes 400

Пряма мова: "Я би не хотів думати, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитися раніше, але хтось повинен вправити мозок військово-політичному керівництву Російської Федерації".

Деталі: За словами президента, мобілізація в Росії відбувається ще з 24 лютого, просто раніше вона була прихована.

Пряма мова: "Людей кидали сюди, щоб вони загинули… Коли у них закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли у них закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів - це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати".

Більше деталей: Зеленський додав, що для України війна закінчиться тоді, коли вона поверне окуповані території, "а зайве нам не потрібно".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосіямобілізація
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