Зеленский: Чтобы закончилась война, надо вправить мозг руководству РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что кто-то должен "вправить мозг" военно-политическому руководству России, чтобы война закончилась раньше, чем в РФ закончатся мобилизованные военные.

Источник: Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes 400

Прямая речь: "Я бы не хотел думать, что война закончится тогда, когда закончатся эти люди, которых он (президент РФ Владимир Путин - УП) отправляет на войну. Я считаю, что война должна закончиться раньше, но кто-то должен вправить мозг военно-политическому руководству Российской Федерации".

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Детали: По словам президента, мобилизация в России происходит еще с 24 февраля, просто раньше она была скрытой.

Прямая речь: "Людей бросали сюда, чтобы они погибли... Когда у них закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда у них закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов - это просто дети, которые приехали сюда погибать ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать".

Больше деталей: Зеленский добавил, что для Украины война закончится тогда, когда она вернет оккупированные территории, "а лишнее нам не нужно".