Кім показав російський бронеавтомобіль "Тигр", який викупив в окупантів
Влада Миколаївщини викупила бронеавтомобіль "Тигр", який був на озброєнні в армії РФ, за 5 тисяч доларів – і пропонує російським військовим продавати іншу техніку.
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, Telegram-канал "Николаевский Ванёк"
Пряма мова Кіма: "У нас поповнення техніки внаслідок "спецоперації". "Тигр" у нас уже третій, але перший за такою процедурою. Цей "Тигр" приїхав уже не віджатий, а куплений.
Набагато легше не на "похоронні" росіянам купувати "Ладу", а можна нам продати техніку, залишитися живим, приїхати додому – і купити собі цю "Ладу".
Деталі: "Николаевский Ванёк" повідомив, що за "Тигр" Віталій Кім заплатив $5000.
Є інструкція, як здати техніку, і прайс-ліст:
- Танк – $50 000;
- БМП, БМД тощо – $25 000;
- РСЗВ – $15 000;
- САУ тощо – $10 000;
- Броньовані машини – $5 000.
Як стверджується, декілька інших "спецоперацій" уже у процесі.
А "Тигра", мабуть, здав російський військовий.
Дослівно "Николаевский Ванёк": "Вийшов на мене "добрий молодець", і щойно переконалися, що гроші дійшли, а молодець уже в "безпеці", – постимо результат. "Тигр" пройде маленьку реабілітацію та вирушить у бій".
Деталі: Раніше "Ванек" повідомляв, що перша "спецоперація" зі здачі техніки відбулася 30 серпня в районі Високопілля. "Солдатів ніхто не здав і вони зі спокійною душею "виконаного обов'язку" пішли собі далі, ніхто здаватися їх не примушував. Все анонімно", – повідомлялося у Telegram-каналі.