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Кім показав російський бронеавтомобіль "Тигр", який викупив в окупантів

Олена РощінаП'ятниця, 23 вересня 2022, 11:58
Віталій Кім і перший куплений "Тигр", колаж УП

Влада Миколаївщини викупила бронеавтомобіль "Тигр", який був на озброєнні в армії РФ, за 5 тисяч доларів – і пропонує російським військовим продавати іншу техніку.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, Telegram-канал "Николаевский Ванёк"

Пряма мова Кіма: "У нас поповнення техніки внаслідок "спецоперації". "Тигр" у нас уже третій, але перший за такою процедурою. Цей "Тигр" приїхав уже не віджатий, а куплений.

Набагато легше не на "похоронні" росіянам купувати "Ладу", а можна нам продати техніку, залишитися живим, приїхати додому – і купити собі цю "Ладу".

Деталі: "Николаевский Ванёк" повідомив, що за "Тигр" Віталій Кім заплатив $5000.

Є інструкція, як здати техніку, і прайс-ліст:

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  • Танк – $50 000;
  • БМП, БМД тощо – $25 000;
  • РСЗВ – $15 000;
  • САУ тощо – $10 000;
  • Броньовані машини – $5 000.

Як стверджується, декілька інших "спецоперацій" уже у процесі.

А "Тигра", мабуть, здав російський військовий.

Дослівно "Николаевский Ванёк": "Вийшов на мене "добрий молодець", і щойно переконалися, що гроші дійшли, а молодець уже в "безпеці", – постимо результат. "Тигр" пройде маленьку реабілітацію та вирушить у бій".

Деталі: Раніше "Ванек" повідомляв, що перша "спецоперація" зі здачі техніки відбулася 30 серпня в районі Високопілля. "Солдатів ніхто не здав і вони зі спокійною душею "виконаного обов'язку" пішли собі далі, ніхто здаватися їх не примушував. Все анонімно", – повідомлялося у Telegram-каналі.

Теми: арміявійнаРосіяМиколаївська область
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