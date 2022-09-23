Ким показал российский бронеавтомобиль "Тигр", который выкупил у оккупантов

Власти Николаевской области выкупили бронеавтомобиль "Тигр", бывший на вооружении у армии РФ, за 5 тысяч долларов – и предлагают российским военным продавать другую технику.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, Telegram-канал "Николаевский Ванёк"

Прямая речь Кима: "У нас пополнение техники в результате "спецоперации". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот ""Тигр" приехал уже не отжатый, а купленный.

Гораздо легче не на "похоронные" русским покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живым, приехать домой – и купить себе эту "Ладу".

Детали: "Николаевский Ванёк" сообщил, что за "Тигр" Виталий Ким заплатил $5000.

Есть инструкция, как сдать технику, и прайс-лист:

ВИДЕО ДНЯ

Танк – $50 000;

БМП, БМД и т.д – $25 000;

РСЗО – $15 000;

САУ и т.д – $10 000;

Бронированные машины – $5 000.

Как утверждается, несколько других "спецопераций" уже в процессе.

А "Тигра", видимо, сдал российский военный.

Дословно Николаевский Ванёк: "Вышел на меня "добрый молодец", и, как только убедились, что деньги дошли, а молодец уже в "безопасности", – постим результат. "Тигр" пройдёт маленькую реабилитацию и отправится в бой".

Детали: Ранее "Ванек" сообщал, что первая "спецоперация" по сдаче техники состоялась 30 августа в районе Высокополья. "Солдат никто не сдал и они со спокойной душой "выполненного долга" пошли себе дальше, никто сдаваться их не заставлял. Всё анонимно", – сообщалось в Telegram-канале.