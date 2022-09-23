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Ким показал российский бронеавтомобиль "Тигр", который выкупил у оккупантов

Елена РощинаПятница, 23 сентября 2022, 11:58
Ким показал российский бронеавтомобиль Тигр, который выкупил у оккупантов
Виталий Ким и первый купленный "Тигр", коллаж УП

Власти Николаевской области выкупили бронеавтомобиль "Тигр", бывший на вооружении у армии РФ, за 5 тысяч долларов – и предлагают российским военным продавать другую технику.  

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, Telegram-канал "Николаевский Ванёк"

Прямая речь Кима: "У нас пополнение техники в результате "спецоперации". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот ""Тигр" приехал уже не отжатый, а купленный.

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Гораздо легче не на "похоронные" русским покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живым, приехать домой – и купить себе эту "Ладу".

Детали: "Николаевский Ванёк" сообщил, что за "Тигр" Виталий Ким заплатил $5000.

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Есть инструкция, как сдать технику, и прайс-лист:

  • Танк – $50 000;
  • БМП, БМД и т.д – $25 000;
  • РСЗО – $15 000;
  • САУ и т.д – $10 000;
  • Бронированные машины – $5 000.

Как утверждается, несколько других "спецопераций" уже в процессе. 

А "Тигра", видимо, сдал российский военный.  

Дословно Николаевский Ванёк: "Вышел на меня "добрый молодец", и, как только убедились, что деньги дошли, а молодец уже в "безопасности", – постим результат. "Тигр" пройдёт маленькую реабилитацию и отправится в бой".

Детали: Ранее "Ванек" сообщал, что первая "спецоперация" по сдаче техники состоялась 30 августа в районе Высокополья. "Солдат никто не сдал и они со спокойной душой "выполненного долга" пошли себе дальше, никто сдаваться их не заставлял. Всё анонимно", – сообщалось в Telegram-канале.

Темы: армиявойнаРосcияНиколаевская область
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