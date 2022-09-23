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Гайдай про псевдореферендум: Окупанти ходять зі зброєю, записують у блокнот тих, хто "проти"

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 вересня 2022, 13:33
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на окупованих територіях росіяни ходять по домівках українців і під прикриттям так званих референдумів шукають чоловіків.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Стартувало "голосування" на "організованих місцях у придомових територіях". Простіше - заповнюють якісь папірчики на кухнях у квартирах та дворах.

Виглядає це вкрай дивно. Конфіденційністю і не пахне.

"Голосують" на кухні та у дворі. Окупанти позакривали міста на виїзд, людей не випускають, щоб не втрачати "голоси".

Деталі: Він додав, що від людей в окупанції отримав інформацію, що так звані "комісії" супроводжують люди зі зброєю.

В разі невідкриття дверей в квартири - погрожують їх вибити. Коли в "бюлетені" людина ставить галочку навпроти "НІ", - її записують до "блокноту".

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"Голосувати" можна без паспорту, бо "ми тєбя і так знаєм".

За його словами, поквартирний/подворовий обхід - це суто заради перевірки помешкань на виявлення чоловіків: "Окупанти просто шукають "гарматне м'ясо".

Глава ОВА зазначив, що за участь та організацію псевдореферендуму передбачена відповідальність: "Покарано буде всіх причетних".

Теми: Луганська областьокупація
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