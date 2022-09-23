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Гайдай о псевдореферендуме: оккупанты ходят с оружием и записывают в блокнот тех, кто "против"

Алена МазуренкоПятница, 23 сентября 2022, 13:33
Гайдай о псевдореферендуме: оккупанты ходят с оружием и записывают в блокнот тех, кто против
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что на оккупированных территориях россияне ходят по домам украинцев и под прикрытием так называемых референдумов ищут мужчин.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "Стартовало "голосование" на "организованных местах в придомовых территориях". Проще - заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах.

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Выглядит это крайне странно. Конфиденциальностью и не пахнет.

"Голосуют" на кухне и во дворе. Оккупанты позакрывали города на выезд, людей не выпускают, чтобы не терять "голоса".

Детали: Он добавил, что от людей в оккупации получил информацию, что так называемые "комиссии" сопровождают люди с оружием.

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В случае неоткрытия дверей в квартиры - угрожают их выбить. Когда в "бюллетене" человек ставит галочку напротив "НЕТ", - его записывают в "блокнот".

"Голосовать" можно без паспорта, потому что "мы тебя и так знаем".

По его словам, поквартирный/дворовой обход - это чисто ради проверки помещений на выявление мужчин: "Оккупанты просто ищут "пушечное мясо".

Глава ОВА отметил, что за участие и организацию псевдореферендума предусмотрена ответственность: "Наказаны будут все причастные".

Темы: Луганская областьоккупация
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