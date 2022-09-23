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ЗСУ за добу знищили сім БПЛА ворога, у тому числі іранські Shahed

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 12:04
Іранські дрони Shahed 136, фото mil.in.ua

Збройні сили України 22 вересня знищили сім БПЛА окупантів, чотири з них  – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва. 

Джерело: командування Повітряних Сил в Facebook 

Дослівно: "Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують як Герань-2".

Деталі: За добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках, внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. Крім того, ЗСУ вразили до десяти позицій ППО ворога. 

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Теми: ІранбезпілотникивійнаПовітряні сили ЗСУ
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