ВСУ за сутки уничтожили семь БПЛА врага, в том числе иранские Shahed

Вооруженные силы Украины 22 сентября уничтожили семь БПЛА оккупантов, четыре из них – беспилотники-камикадзе Shahed иранского производства.

Источник: командование Воздушных Сил в Facebook

Дословно: "Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые оккупанты маркируют как Герань-2".

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Детали: За сутки украинская авиация осуществила до 10 групповых авиаударов на разных направлениях, в результате чего уничтожено несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели. Кроме того, ВСУ поразили до десяти позиций ПВО врага.