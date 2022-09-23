Соціологи показали, якими б мали бути результати референдумів на сході та півдні

У 2014 році навіть на Донеччині та Луганщині більшість населення була проти приєднання їхніх областей до Росії, а опитування 2021-2022 років показували, що в цих регіонах більше 80% виступали за незалежність України від РФ.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

Деталі: У квітні 2014 року КМІС на замовлення тижневика "Дзеркала тижня" провів репрезентативне опитування у кожній з 8 областей півдня і сходу України, причому в Донецькій і Луганській областях опитування відбувалося на всій території. Соціологи зазначають, що це був в інформаційному плані один з найважчих і антиукраїнських періодів.

На питання "Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?" у квітні 2014 року абсолютна більшість у кожній області півдня і сходу відповіли, що бачать Україну незалежною від Росії. Відносно найбільше підтримка "об’єднання в одну державу" була в Луганській області (16% проти 80%, які виступали за незалежність), Донецькій області (12% проти 87%) і Харківській області (11% проти 87%).

На пряме запитання про бажання від’єднатися і приєднатися до Росії ("Ви підтримуєте чи не підтримуєте думку, що вашій області слід відокремитися від України та приєднатися до Росії?") у Донецькій області 52% були проти приєднання до РФ, а підтримували – 28%. У Луганській області також 52% були проти приєднання до РФ, хотіли приєднатися – 30%.

В інших регіонах підтримка приєднання до Росії була ще нижча. У Харківській області лише 16% підтримували таке приєднання проти 66%, які були проти. В інших областях лише 4-7% хотіли приєднатися до Росії проти 79-85%, які були проти. У Херсонській області 4% хотіли приєднатися до Росії (проти були – 85%), у Запорізькій області – 6% (проти – 82%).

КМІС також об’єднав результати трьох опитувань (лютий 2021 року, листопад 2021 року, початок лютого 2022 року), щоб мати достатню вибірку для аналізу настроїв на рівні окремих областей. На Донеччині та Луганщині ці опитування вже проводилися тільки на контрольованих урядом територіях.

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Згідно з цими опитуваннями, у всіх областях півдня і сходу абсолютна більшість бачать Україну незалежною від Росії. Навіть у Донецькій області лише 10% бажали би об’єднання в одну державу проти 86%, які підтримували незалежність України. Подібна ситуація і на Луганщині. В інших регіонах півдня і сходу ще менше людей хотіли б об’єднання з РФ.

Оскільки у даних 2021-2022 років у соціологів не було прямого запитання аналогічного даним 2014 року ("Ви підтримуєте чи не підтримуєте думку, що вашій області слід відокремитися від України та приєднатися до Росії?"), то було створено регресійну модель для перерахунку даних про бажання об’єднання України з РФ в відсоток тих, хто хотів би, щоб до Росії приєдналася його область. Прогноз за цією моделлю на даних 2014 року відрізняється від реальних даних в середньому на 2.3%.

На основі цієї моделі навіть на Донеччині та Луганщині приєднання областей до Росії хотіли б лише 19 і 22% мешканців відповідно.

Дослівно КМІС: "Проведення референдумів на захоплених Росією українських територіях є незаконним і порушує міжнародні норми. Крім того, приєднати таким чином території до Росії можливо лише фальсифікуванням результатів референдумів. Дані численних опитувань показують, що при будь-яких прозоро та чесно організованих опитуваннях, плебісцитах чи референдумах абсолютна більшість населення кожного з регіонів півдня і сходу висловилися б за незалежність України і належність своєї області до України".