В 2014 году даже в Донецкой и Луганской областях большинство населения было против присоединения их областей к России, а опросы 2021-2022 годов показывали, что в этих регионах более 80% выступали за независимость Украины от РФ.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС)

Детали: В апреле 2014 года КМИС по заказу еженедельника "Зеркало недели" провел репрезентативный опрос в каждой из 8 областей юга и востока Украины, причем в Донецкой и Луганской областях опрос проходил на всей территории. Социологи отмечают, что это был в информационном плане один из самых тяжелых и антиукраинских периодов.

На вопрос "Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?" в апреле 2014 года абсолютное большинство в каждой области юга и востока ответили, что видят Украину независимой от России. Относительно наибольшей поддержка "объединения в одно государство" была в Луганской области (16% против 80%, выступавших за независимость), Донецкой области (12% против 87%) и Харьковской области (11% против 87%).

На прямой вопрос о желании отсоединиться и присоединиться к России ("Вы поддерживаете или не поддерживаете мнение, что вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России?") в Донецкой области 52% были против присоединения к РФ, а поддерживали – 28%. В Луганской области также 52% были против присоединения к РФ, хотели присоединиться – 30%.

В других регионах поддержка присоединения к России была еще ниже. В Харьковской области только 16% поддерживали такое присоединение против 66%, которые были против. В других областях только 4-7% хотели присоединиться к России против 79-85%, которые были против. В Херсонской области 4% хотели присоединиться к России (против были – 85%), в Запорожской области – 6% (против – 82%).

КМИС также объединил результаты трех опросов (февраль 2021 года, ноябрь 2021 года, начало февраля 2022 года), чтобы иметь достаточную выборку для анализа настроений на уровне отдельных областей. В Донецкой и Луганской областях эти опросы уже проводились только на контролируемых правительством территориях.

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Согласно этим опросам, во всех областях юга и востока абсолютное большинство видят Украину независимой от России. Даже в Донецкой области лишь 10% желали бы объединения в одно государство против 86%, которые поддерживали независимость Украины. Подобная ситуация и в Луганской области. В других регионах юга и востока еще меньше людей хотели бы объединения с РФ.

Поскольку в данных 2021-2022 годов у социологов не было прямого вопроса аналогичного данным 2014 года ("Вы поддерживаете или не поддерживаете мнение, что вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России?"), то была создана регрессионная модель для пересчета данных о желании объединения Украины с РФ в процент тех, кто хотел бы, чтобы к России присоединилась его область. Прогноз по этой модели на данных 2014 года отличается от реальных данных в среднем на 2.3%.

На основе этой модели даже в Донецкой и Луганской областях присоединения областей к России хотели бы лишь 19 и 22% жителей соответственно.

Дословно КМИС: "Проведение референдумов на захваченных Россией украинских территориях является незаконным и нарушает международные нормы. Кроме того, присоединить таким образом территории к России возможно только фальсификацией результатов референдумов. Данные многочисленных опросов показывают, что при любых прозрачно и честно организованных опросах, плебисцитах или референдумах абсолютное большинство населения каждого из регионов юга и востока высказались бы за независимость Украины и принадлежность своей области к Украине".