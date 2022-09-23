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"Справжній тест для російського суспільства": ексглава МЗС Литви про мобілізацію

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 12:39

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс зауважив, що з оголошенням у Росії часткової мобілізації для російського суспільства настав час вибору. 

Про це він пише у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Лінкявічюс зазначив, що йому "неприємно" дивитися на протести проти мобілізації, що почалися у російських містах - тому що досі люди не виходили на вулиці, попри все, що коїли російські військові в Україні, але коли з’явилася загроза безпосередньо для них - почали втікати за кордон або протестувати.

"У російській історії зміни стаються через війни та революції. Той мільйон, який спробують мобілізувати проти їхньої волі, має шанс. Є й інший варіант - йти на смерть як худоба на забій, без жодної мети й причини. Це справжній тест для російського суспільства", - написав Лінкявічюс. 

Нагадаємо, Лінас Лінкявічюс очолював МЗС Литви протягом 8 років - до кінця 2020 року, коли його змінив на цій посаді Габріелюс Ландсбергіс. Він активно підтримував Україну під час Революції Гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі. 

Також він запам’ятався рішучою позицією на підтримку протестів білоруського народу проти фальсифікації виборів та засудженням репресій режиму Лукашенка, і серед перших почав називати його "колишнім президентом"

Теми: РосіяЛитва
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