Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Настоящий тест для российского общества": экс-глава МИД Литвы о мобилизации

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 12:39

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что с объявлением в России частичной мобилизации для российского общества настало время выбора. 

Об этом он пишет в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Линкявичюс отметил, что ему "неприятно" смотреть на протесты против мобилизации, начавшиеся в российских городах - потому что до сих пор люди не выходили на улицы, несмотря на все, что творили российские военные в Украине, но когда появилась угроза непосредственно для них - начали бежать за границу или протестовать.

"В российской истории изменения происходят через войны и революции. Тот миллион, который попытаются мобилизовать против их воли, имеет шанс. Есть и другой вариант - идти на смерть, как скот на убой, без всякой цели и причины. Это настоящий тест для российского общества", - написал Линкявичюс. 

Напомним, Линас Линкявичюс возглавлял МИД Литвы в течение 8 лет - до конца 2020 года, когда его сменил на этом посту Габриелюс Ландсбергис. Он активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. 

Также он запомнился решительной позицией в поддержку протестов белорусского народа против фальсификации выборов и осуждением репрессий режима Лукашенко, и одним из первых начал называть его "бывшим президентом"

Темы: РосcияЛитва
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов

Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Абрамович был посредником на переговорах об обмене пленными - Bloomberg

Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

фото, дополнено от 18:02В Изюме закончили эксгумацию – подняли 447 тел, среди них много женщин, есть дети

видео ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе

Все новости...
Росcия
Ким показал российский бронеавтомобиль "Тигр", который выкупил у оккупантов
Зеленский: Чтобы закончилась война, надо вправить мозг руководству РФ
В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт "Мир"
Последние новости
03:42
Ирландия рассмотрит возможность приема россиян-уклонистов, но приоритет - за украинцами
02:45
Россияне ударили по пограничным общинам Сумщины, 140 прилетов
01:52
Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"
01:27
"Будем поддерживать Украину столько, сколько нужно" - лидеры G7 о "референдумах"
00:58
США пригрозили России тяжелыми и быстрыми санкциями в случае аннексии
00:20
Украине есть что предложить для защиты людей от голода – Зеленский
00:12
Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов
23:56
Глава МИД Венгрии пожаловался, что в ЕС мешают их сотрудничеству с Россией в атомной энергетике
23:44
Зеленский рассказал о деоккупированных территориях и посоветовал жителям, как они могут помочь ВСУ
23:24
Венгрия не будет ограничивать выдачу виз россиянам - глава МИД
Все новости...