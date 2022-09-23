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"Настоящий тест для российского общества": экс-глава МИД Литвы о мобилизации

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 12:39

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что с объявлением в России частичной мобилизации для российского общества настало время выбора. 

Об этом он пишет в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Линкявичюс отметил, что ему "неприятно" смотреть на протесты против мобилизации, начавшиеся в российских городах - потому что до сих пор люди не выходили на улицы, несмотря на все, что творили российские военные в Украине, но когда появилась угроза непосредственно для них - начали бежать за границу или протестовать.

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"В российской истории изменения происходят через войны и революции. Тот миллион, который попытаются мобилизовать против их воли, имеет шанс. Есть и другой вариант - идти на смерть, как скот на убой, без всякой цели и причины. Это настоящий тест для российского общества", - написал Линкявичюс. 

Напомним, Линас Линкявичюс возглавлял МИД Литвы в течение 8 лет - до конца 2020 года, когда его сменил на этом посту Габриелюс Ландсбергис. Он активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. 

Также он запомнился решительной позицией в поддержку протестов белорусского народа против фальсификации выборов и осуждением репрессий режима Лукашенко, и одним из первых начал называть его "бывшим президентом"

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Темы: РосcияЛитва
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