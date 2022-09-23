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Парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні

П'ятниця, 23 вересня 2022, 13:07

Німецький парламент напередодні не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання танків та іншої бронетехніки західного зразка Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTV.

На голосування запропонували документ під назвою "Захищаючи мир і свободу в Європі - рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз". Документ закликав негайно надати дозвіл на експорт до України бойових танків і бронетранспортерів із запасів промисловості. Крім того, він містив вимогу направити Україні додаткове важке озброєння.

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Однак, депутати "світлофорної коаліції" та члени "лівої" фракції своїми голосами завадили негайному прийняттю рішення у парламенті. Замість цього пропозицію ХДС/ХСС було передано для обговорення комітету закордонних справ, що значно відтермінує ухвалення рішення.

Поміж тим, під час обговорення деякі депутати правлячої коаліції підтримали ініціативу опозиціонерів. Депутатка від "вільних демократів" Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала до поставок німецьких танків. Її партія вважає, що "в нинішній військовій ситуації, в якій українська армія поступово відвойовує свої території, ми маємо передати принаймні бронетранспортери Fuchs і БМП Marder. А якщо того вимагатиме ситуація, то, можливо, і бойовий танк Leopard", – сказала Штрак-Ціммерманн.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина має самостійно ухвалювати рішення про передання Україні бойових танків та іншої броньованої техніки, а не орієнтуватися на інші держави, як-от США.

Теми: Німеччиназброя
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