Парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков Украине

Немецкий парламент накануне не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС относительно немедленной поставки танков и другой бронетехники западного образца Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTV.

На голосование предложили документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе - решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Документ призвал немедленно предоставить разрешение на экспорт в Украину боевых танков и бронетранспортеров из запасов промышленности. Кроме того, он содержал требование направить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

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Однако депутаты "светофорной коалиции" и члены "левой" фракции своими голосами помешали немедленному принятию решения в парламенте. Вместо этого предложение ХДС/ХСС было передано для обсуждения комитету иностранных дел, что значительно отсрочит принятие решения.

Между тем при обсуждении некоторые депутаты правящей коалиции поддержали инициативу оппозиционеров. Депутат от "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала к поставкам немецких танков. Ее партия считает, что "в нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны передать по крайней мере бронетранспортеры Fuchs и БМП Marder. А если того потребует ситуация, то, возможно, и боевой танк Leopard", - сказала Штрак-Циммерманн.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства, например США.