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Берлусконі напередодні виборів спричинив скандал заявами про вторгнення Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 13:41
Берлусконі та Путін 2002 року, фото Getty Images

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі спричинив резонанс своєю заявою про вторгнення Владіміра Путіна в Україну напередодні парламентських виборів у неділю.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" належить до правої коаліції, яка, як очікується, виграє вибори в неділю та сформує уряд.

Виступаючи в ефірі телеканалу Rai, Берлусконі, відомий дружбою з президентом РФ, сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри".

Берлусконі сказав, що спочатку план Росії полягав у тому, аби захопити Київ "за тиждень", замінити демократично обраного президента України Володимира Зеленського "урядом порядних людей" і вивести війська ще за тиждень.

"Я навіть не зрозумів, чому російські війська розосередилися по Україні, хоча, на мою думку, вони мали залишатися лише навколо Києва", - сказав 85-річний Берлусконі, який одного разу назвав Путіна молодшим братом.

Берлусконі також сказав, що зараз "Путін потрапив у справді складну і драматичну ситуацію".

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За його словами, рішення Москви про вторгнення було ухвалене у відповідь на звернення проросійських "сепаратистів" на сході України. Він сказав, що їхні лідери звернулися до Кремля і прямо сказали Путіну: "Будь ласка, захищайте нас, бо якщо ви не захищатимете нас, ми не знаємо, як це може закінчитися".

Заяви Берлусконі стривожили політиків, які побоюються розвороту Італії у бік Росії після виборів.

"Це скандальні і дуже серйозні слова. Якщо в неділю ввечері результат буде сприятливим для правих, найщасливішою людиною буде Путін", - сказав лідер лівоцентристської Демократичної партії Енріко Летта щодо висловлювань Берлусконі в ефірі радіо RAI.

Лідер центристів Карло Календа, інший претендент на виборах, сказав, що "вчора Берлусконі говорив як путінський генерал, це абсолютно обурливо".

Матео Сальвіні, лідер партії "Ліга", яка входить до правого альянсу разом з партією Берлусконі, зазначив, що "ми зробимо все, щоб зупинити війну, коли ми будемо в уряді. Але раніше судження про Путіна було у всіх позитивне, а тепер немає виправдання тим, хто вторгається".

Після критики опонентів Берлусконі опублікував заяву в п’ятницю, в якій зазначив, що його погляди подали "надто спрощено". "Достатньо було побачити все інтерв'ю цілком, а не просто екстрапольовану, надмірно спрощену фразу, щоб зрозуміти, які в мене думки, вони давно відомі. Агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція (партії "Вперед, Італіє", - Ред.) чітка. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО", - сказав він.

Раніше Берлусконі заявив, що хотів би виступити посередником у переговорах між Україною і Росією. 

Теми: ІталіяБерлусконіПутінвійна
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