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Берлускони накануне выборов вызвал скандал заявлениями о вторжении Путина

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 13:41
Берлускони накануне выборов вызвал скандал заявлениями о вторжении Путина
Берлускони и Путин в 2002 году, фото Getty Images

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вызвал резонанс своим заявлением о вторжении Владимира Путина в Украину накануне парламентских выборов в воскресенье.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Партия Берлускони "Вперед, Италия" принадлежит к правой коалиции, которая, как ожидается, выиграет выборы в воскресенье и сформирует правительство.

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Выступая в эфире телеканала Rai, Берлускони, известный дружбой с президентом РФ, сказал, что к войне против Украины "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры".

Берлускони сказал, что изначально план России заключался в том, чтобы захватить Киев "за неделю", заменить демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского "правительством порядочных людей" и вывести войска еще через неделю.

"Я даже не понял, почему российские войска рассредоточились по Украине, хотя, по моему мнению, они должны были оставаться только вокруг Киева", - сказал 85-летний Берлускони, который однажды назвал Путина младшим братом.

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Берлускони также сказал, что сейчас "Путин попал в действительно сложную и драматическую ситуацию".

По его словам, решение Москвы о вторжении было принято в ответ на обращение пророссийских "сепаратистов" на востоке Украины. Он сказал, что их лидеры обратились к Кремлю и прямо сказали Путину: "Пожалуйста, защищайте нас, потому что если вы не будете защищать нас, мы не знаем, как это может закончиться".

Заявления Берлускони встревожили политиков, которые опасаются разворота Италии в сторону России после выборов.

"Это скандальные и очень серьезные слова. Если в воскресенье вечером результат будет благоприятным для правых, самым счастливым человеком будет Путин", - сказал лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта относительно высказываний Берлускони в эфире радио RAI.

Лидер центристов Карло Календа, другой претендент на выборах, сказал, что "вчера Берлускони говорил, как путинский генерал, это абсолютно возмутительно".

Матео Сальвини, лидер партии "Лига", которая входит в правый альянс вместе с партией Берлускони, отметил, что "мы сделаем все, чтобы остановить войну, когда мы будем в правительстве. Но раньше суждение о Путине было у всех положительное, а теперь нет оправдания тем, кто вторгается".

После критики оппонентов Берлускони опубликовал заявление в пятницу, в котором отметил, что его взгляды подали "слишком упрощенно". "Достаточно было увидеть все интервью целиком, а не просто экстраполированную, чрезмерно упрощенную фразу, чтобы понять, какие у меня мысли, они давно известны. Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция (партии "Вперед, Италия", - Ред.) четкая. Мы всегда будем с ЕС и НАТО", - сказал он.

Ранее Берлускони заявил, что хотел бы выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. 

Темы: ИталияБерлускониПутинвойна
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