Кремль натякає на ядерну зброю, якщо Україна звільнятиме свої землі після "референдумів"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в разі наступу України на окуповані українські території, де відбуваються так звані "референдуми", щодо них "діятиме конституція Росії".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Безумовно. Щодо цих територіях відразу почне діяти Конституція РФ. І все гранично чітко щодо цього".

Деталі: За його словами, Росія розглядатиме спроби України повернути окуповані землі після так званого "референдуму" як атаку на територію РФ.

Чому це важливо: Таким чином РФ намагається залякати світ і Україну ядерною зброєю. Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що зазіхання на "територію РФ" виправдовує застосування ядерної зброї і, за словами Путіна, "це не блеф".

США, Україна та інші союзники сприймають всерйоз заяви російського диктатора, проте не бачать передумов до застосування РФ ядерної зброї.